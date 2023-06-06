Abitante della città con la Porta Rudiae

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Abitante della città con la Porta Rudiae' è 'Leccese'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LECCESE

Perché la soluzione è Leccese? L'espressione Lecese si riferisce a chi risiede nella città di Lecce, più precisamente tra coloro che vivono nell'area di Porta Rudiae, uno dei quartieri storici e simbolici della città. Questa denominazione identifica con precisione gli abitanti di questa zona, distinguendoli da altri residenti di diverse parti di Lecce. La parola evidenzia l'appartenenza a una comunità specifica, caratterizzata da tradizioni, usanze e identità proprie. La presenza di questa voce rende evidente il legame tra luogo e individuo all’interno della città.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Abitante della città con la Porta Rudiae". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Abitante della città con la Porta Rudiae nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Leccese

Questa pagina è dedicata alla definizione "Abitante della città con la Porta Rudiae" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Abitante della città con la Porta Rudiae" conferma che la soluzione 'Leccese' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Leccese

L Livorno E Empoli C Como C Como E Empoli S Savona E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Abitante della città con la Porta Rudiae" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Leccese' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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