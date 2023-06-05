Porre rimedio

SOLUZIONE: RIPARARE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Porre rimedio" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Porre rimedio". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

Perché la soluzione è Riparare? Quando qualcosa si rompe o si danneggia, spesso si cerca di intervenire per ripristinare la sua funzionalità originale. Questa azione richiede attenzione e abilità per sistemare correttamente ciò che non funziona più come prima. La capacità di intervenire efficacemente permette di mantenere in buono stato oggetti, strumenti o ambienti, evitando ulteriori danni o perdite. È un gesto di cura che contribuisce a preservare l’utilizzo e la durata di ciò che ci circonda.

Se la definizione "Porre rimedio" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Porre rimedio" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Riparare:

R Roma I Imola P Padova A Ancona R Roma A Ancona R Roma E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Porre rimedio" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

