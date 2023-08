Rimedio contro il veleno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rimedio contro il veleno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : ANTIDOTO

Significato/Curiosita : Rimedio contro il veleno

Attiva del veleno è costituita da una complessa miscela di proteine che provoca un'infiammazione locale ed agisce come anticoagulante. il veleno è prodotto... Se stai cercando il poeta e commediografo greco antico, vedi antidoto (poeta). un antidoto (dal greco atdt, "dato contro") è una sostanza in grado... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 28 agosto 2023

