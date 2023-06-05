La monaca di Monza

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La monaca di Monza' è 'Gertrude'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GERTRUDE

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Perché la soluzione è Gertrude? Gertrude, conosciuta come la monaca di Monza, è un personaggio storico e letterario che incarna la complessità delle passioni e delle scelte difficili. La sua figura è legata a un passato di emozioni intense, che hanno segnato profondamente la sua vita e l'immagine che ne è derivata. La sua storia riflette le contraddizioni tra desiderio e dovere, tra libertà e costrizione, rendendo il suo racconto un esempio di vita segnata da conflitti interiori.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La monaca di Monza". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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La monaca di Monza nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Gertrude

La soluzione associata alla definizione "La monaca di Monza" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La monaca di Monza" conferma che la soluzione 'Gertrude' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Gertrude

G Genova E Empoli R Roma T Torino R Roma U Udine D Domodossola E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La monaca di Monza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Gertrude' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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