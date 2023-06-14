Quella monaca era comune in Sardegna

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Quella monaca era comune in Sardegna' è 'Foca'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FOCA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quella monaca era comune in Sardegna" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quella monaca era comune in Sardegna". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Foca? In alcune zone della Sardegna, specialmente in passato, si potevano incontrare figure religiose chiamate foche. Queste donne vestivano in modo semplice e avevano un ruolo importante nella comunità, spesso dedicate alla preghiera e alla cura dei fedeli. La loro presenza era molto diffusa e riconoscibile, radicata nella tradizione locale. La figura di questa monaca rappresentava un elemento caratteristico del patrimonio culturale di quell’isola, testimonianza di un passato religioso radicato nel territorio.

Quando la definizione "Quella monaca era comune in Sardegna" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quella monaca era comune in Sardegna" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Foca:

F Firenze O Otranto C Como A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quella monaca era comune in Sardegna" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

