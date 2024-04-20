È custodita presso il duomo di Monza

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'È custodita presso il duomo di Monza' è 'Corona Ferrea'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: CORONA FERREA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "È custodita presso il duomo di Monza" corrisponde a una soluzione formata da 12 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "È custodita presso il duomo di Monza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Corona Ferrea? La Corona Ferrea è un importante simbolo storico e religioso, conservato nel duomo di Monza. Si tratta di un antico oggetto di grande valore simbolico, associato alle incoronazioni dei sovrani e alla tradizione cristiana. La sua presenza nel monastero testimonia la rilevanza culturale e spirituale di questo manufatto, che ha attraversato secoli di storia. La corona rappresenta anche un legame tra il potere temporale e quello spirituale, rendendola un tesoro di grande significato.

In presenza della definizione "È custodita presso il duomo di Monza", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "È custodita presso il duomo di Monza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Corona Ferrea:

C Como O Otranto R Roma O Otranto N Napoli A Ancona F Firenze E Empoli R Roma R Roma E Empoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "È custodita presso il duomo di Monza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

