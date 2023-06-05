Legno scuro e compatto

Home / Soluzioni Cruciverba / Legno scuro e compatto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Legno scuro e compatto' è 'Ebano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: EBANO

Perché la soluzione è Ebano? L'ebano è un legno caratterizzato da un colore scuro e una compattezza elevata, che lo rende molto apprezzato per la realizzazione di oggetti di alta qualità. La sua durezza e la superficie lucida conferiscono un aspetto elegante e raffinato, ideale per finiture di pregio. Utilizzato spesso nell'artigianato e nella produzione di strumenti musicali, l'ebano si distingue per la sua resistenza e bellezza duratura. La sua presenza nel mondo del design e della musica testimonia la sua importanza e versatilità.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Legno scuro e compatto". La risposta di 5 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Legno scuro e compatto nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Ebano

Quando la definizione "Legno scuro e compatto" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Legno scuro e compatto" conferma che la soluzione 'Ebano' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 5 lettere della soluzione Ebano

E Empoli B Bologna A Ancona N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Legno scuro e compatto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ebano' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Il legno dell oboePregiato legno durissimoBel legno neroUn pregiato legno scuroLegno per mobili pregiatiLa particolare coppa di legno tipica della Val d AostaCabina di legno per i bagnantiLegno nero lucente e pesante