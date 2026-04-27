Colorito scuro della pelle causato dal sole

Home / Soluzioni Cruciverba / Colorito scuro della pelle causato dal sole

La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Colorito scuro della pelle causato dal sole' è 'Abbronzatura'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ABBRONZATURA

Perché la soluzione è Abbronzatura? L'abbronzatura è un cambiamento temporaneo del colore della pelle che si verifica quando questa viene esposta ai raggi solari. Il sole stimola la produzione di melanina, pigmento responsabile dell'oscuramento cutaneo, che funge anche da protezione contro i danni UV. La pelle assume un tono più scuro, spesso dorato o bruno, come risposta naturale all'esposizione solare. Questa trasformazione è comunemente associata alle vacanze estive o a momenti di relax all'aperto.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Colorito scuro della pelle causato dal sole". La risposta di 12 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Anna Spiotta, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Colorito scuro della pelle causato dal sole nei cruciverba: la soluzione di 12 lettere è Abbronzatura

Quando la definizione "Colorito scuro della pelle causato dal sole" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Colorito scuro della pelle causato dal sole" conferma che la soluzione 'Abbronzatura' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 12 lettere della soluzione Abbronzatura

A Ancona B Bologna B Bologna R Roma O Otranto N Napoli Z Zara A Ancona T Torino U Udine R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Colorito scuro della pelle causato dal sole" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Abbronzatura' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si prende in spiaggiaÈ dovuta alla melaninaLa tintarella presa al mareScuro di pelleHanno un colorito scuroColorito giallo causato dall eccesso di bilirubinaNon fa star più nella pelleLo ha colorito chi si esprime con vivacità