Bel legno nero nei cruciverba: la soluzione è Ebano

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Bel legno nero' è 'Ebano'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

EBANO

Curiosità e Significato di Ebano

La parola Ebano è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Ebano.

Perché la soluzione è Ebano? L'ebano è un legno pregiato di colore nero intenso, molto apprezzato in falegnameria e nella creazione di oggetti di lusso. Originario dell'Africa e dell'Asia, si distingue per la sua durezza e eleganza, rendendolo perfetto per dettagli raffinati e strumenti musicali. La sua bellezza naturale ne fa uno dei materiali più richiesti nel mondo del design e dell'artigianato di alta qualità.

Come si scrive la soluzione Ebano

Se "Bel legno nero" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

E Empoli

B Bologna

A Ancona

N Napoli

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

V C N A A I O C C Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CANOVACCI" CANOVACCI

