Derivano dalle scimitarre

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Derivano dalle scimitarre' è 'Scabole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCABOLE

Perché la soluzione è Scabole? Le scabole sono lesioni cutanee che si formano a seguito di graffi o irritazioni ripetute, spesso associate a infezioni o allergie. Il loro nome deriva dalle scimitarre, armi con una lama curva, poiché la forma delle lesioni ricorda questa sagoma distintiva. Le scabole possono comparire in diverse parti del corpo e causare prurito, dolore e irritazione. La loro presenza indica spesso una reazione a fattori esterni o condizioni di stress sulla pelle.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Derivano dalle scimitarre". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

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Derivano dalle scimitarre nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Scabole

Per risolvere la definizione "Derivano dalle scimitarre", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Derivano dalle scimitarre" conferma che la soluzione 'Scabole' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Scabole

S Savona C Como A Ancona B Bologna O Otranto L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Derivano dalle scimitarre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scabole' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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