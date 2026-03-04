Sono curve nelle scimitarre

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Sono curve nelle scimitarre' è 'Lame'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: LAME

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Sono curve nelle scimitarre" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Sono curve nelle scimitarre". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Perché la soluzione è Lame? Le lame sono elementi affilati e sottili che si trovano in vari strumenti e armi, come coltelli, forbici e scimitarre. In particolare, le lame delle scimitarre sono caratterizzate da curve eleganti e affilate, ideali per tagliare con precisione. La curvatura permette di aumentare l'efficacia del taglio e di maneggiarla con facilità durante gli scontri o le esibizioni. La forma delle lame, quindi, è strettamente collegata alla loro funzione e al loro design estetico.

La definizione "Sono curve nelle scimitarre" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Sono curve nelle scimitarre" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Lame:

L Livorno A Ancona M Milano E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Sono curve nelle scimitarre" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

