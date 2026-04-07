L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana

Home / Soluzioni Cruciverba / L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana

La soluzione di 15 lettere per la definizione 'L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana' è 'Protestantesimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PROTESTANTESIMO

Perché la soluzione è Protestantesimo? Il protestantesimo rappresenta un insieme di confessioni religiose nate a seguito della riforma luterana nel XVI secolo, che ha portato alla nascita di nuove chiese e dottrine rispetto alla Chiesa cattolica. Questa corrente si distingue per alcune interpretazioni bibliche e pratiche religiose, promuovendo una maggiore autonomia delle singole comunità e una lettura più diretta delle Scritture. La sua diffusione ha profondamente influenzato la storia religiosa e culturale di molte nazioni europee e oltre.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Protestantesimo

Questa pagina è dedicata alla definizione "L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana" conferma che la soluzione 'Protestantesimo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 15 lettere della soluzione Protestantesimo

P Padova R Roma O Otranto T Torino E Empoli S Savona T Torino A Ancona N Napoli T Torino E Empoli S Savona I Imola M Milano O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Protestantesimo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Religione nata dalla Riforma nel sec. XVIAssemblea di alcune confessioni religiosePropugnò la RiformaL insieme di persone che realizzano un filmUn insieme metallicoUn insieme di mensole