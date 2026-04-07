L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana
La soluzione di 15 lettere per la definizione 'L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana' è 'Protestantesimo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: PROTESTANTESIMO
Perché la soluzione è Protestantesimo? Il protestantesimo rappresenta un insieme di confessioni religiose nate a seguito della riforma luterana nel XVI secolo, che ha portato alla nascita di nuove chiese e dottrine rispetto alla Chiesa cattolica. Questa corrente si distingue per alcune interpretazioni bibliche e pratiche religiose, promuovendo una maggiore autonomia delle singole comunità e una lettura più diretta delle Scritture. La sua diffusione ha profondamente influenzato la storia religiosa e culturale di molte nazioni europee e oltre.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana". La risposta di 15 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Vito Manzione, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.
L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana nei cruciverba: la soluzione di 15 lettere è Protestantesimo
Questa pagina è dedicata alla definizione "L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana" conferma che la soluzione 'Protestantesimo' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 15 lettere della soluzione Protestantesimo
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "L insieme delle confessioni religiose che derivano dalla riforma luterana" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Protestantesimo' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.
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