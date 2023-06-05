Un aletta sul parabrezza

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un aletta sul parabrezza' è 'Parasole'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARASOLE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Un aletta sul parabrezza" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un aletta sul parabrezza". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Parasole? I parasole sono dispositivi installati all’interno delle automobili, progettati per proteggere i guidatori e i passeggeri dai raggi solari diretti. Essi si presentano come piccole alette appese ai bordi superiori dei finestrini anteriori e posteriori, che si estendono per ridurre l’abbagliamento. La loro funzione principale è migliorare la visibilità e il comfort durante la guida, prevenendo l’affaticamento degli occhi. La presenza di parasole è fondamentale per garantire sicurezza e benessere a bordo di ogni veicolo.

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Un aletta sul parabrezza nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Parasole

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un aletta sul parabrezza" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un aletta sul parabrezza" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Parasole:

P Padova A Ancona R Roma A Ancona S Savona O Otranto L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un aletta sul parabrezza" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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