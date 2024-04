La definizione e la soluzione di 8 lettere: L aletta che chi guida abbassa per vederci. PARASOLE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: L'ombrello, o anche ombrella, o parasole, è un accessorio usato per fornire ombra a chi lo porta e ripararsi dal sole o dalla pioggia: in questa seconda accezione è usato anche il sostantivo parapioggia, oppure paracqua, quest'ultimo oggi in declino nel linguaggio quotidiano. Hanno le medesime funzioni l'ombrellone, di grandi dimensioni e utilizzato dai bagnanti per ripararsi dal sole su spiagge e scogliere, e l'ombrellino parasole, tuttora molto utilizzato nell'Estremo Oriente per ripararsi dal sole diurno e mantenere, soprattutto alle donne, una carnagione chiara e non abbronzata dal sole. Non si conosce con precisione né il periodo né il ...

parasole m inv

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu l'aletta parasole può essere staccata dal supporto e orientata verso la porta

Sostantivo

parasole m sing inv

definizione mancante; se vuoi, aggiungila tu

Sillabazione

pa | ra | só | le

Etimologia / Derivazione

formato da para e da sole

Sinonimi