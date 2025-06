Tra il volante e il parabrezza nei cruciverba: la soluzione è Cruscotto

CRUSCOTTO

Curiosità e Significato... Approfondisci la parola di 9 lettere Cruscotto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Cruscotto? Il cruscotto è la plancia che si trova tra il volante e il parabrezza dell’auto, dove sono posizionati strumenti come tachimetro, velocometro, indicatori di livello e luci di segnalazione. È il cuore delle informazioni di bordo, permettendo al conducente di monitorare lo stato del veicolo mentre guida. In breve, è l’interfaccia tra il guidatore e la vettura, essenziale per la sicurezza e il funzionamento.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Tra il volante e il parabrezza", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

R Roma

U Udine

S Savona

C Como

O Otranto

T Torino

T Torino

O Otranto

L A E O E N G



