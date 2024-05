La Soluzione ♚ Aletta che regola l assetto La soluzione di 4 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è : TRIM . Ecco la soluzione verificata al quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. La soluzione diper risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è. Ecco laal quesito, ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba. TRIM

Significato della soluzione per: Aletta che regola l assetto Trim anche detto compensatore – aletta mobile montata sull'equilibratore e talvolta sul timone degli aeroplani Trim – località dell'Irlanda Trim – vecchia circoscrizione elettorale dell'Irlanda britannica Trim – comando che permette ad un sistema operativo di indicare i blocchi che non sono più in uso in un'unità a stato solido

Altre Definizioni con trim; aletta; regola; assetto;