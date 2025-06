Va su e giù sul parabrezza nei cruciverba: la soluzione è Tergicristallo

TERGICRISTALLO

Curiosità e Significato di Tergicristallo

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 14 lettere Tergicristallo, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Tergicristallo? Il termine tergicristallo si riferisce al componente dell’auto che, azionato dai tergicristalli, pulisce il parabrezza eliminando acqua, neve o polvere. Quando si dice che va su e giù, si descrive il movimento oscillatorio di questa parte fondamentale per la visibilità durante la guida. In breve, il tergicristallo è l’alleato invisibile per una guida sicura in ogni condizione atmosferica.

Come si scrive la soluzione Tergicristallo

Stai cercando la risposta alla definizione "Va su e giù sul parabrezza"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

R Roma

G Genova

I Imola

C Como

R Roma

I Imola

S Savona

T Torino

A Ancona

L Livorno

L Livorno

O Otranto

