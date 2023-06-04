Una piccola autovettura di bassa cilindrata

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una piccola autovettura di bassa cilindrata' è 'Minicar'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MINICAR

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Perché la soluzione è Minicar? Una minicars è un veicolo di dimensioni contenute, progettato principalmente per facilitare gli spostamenti in aree urbane e garantire una maggiore maneggevolezza. Questa tipologia di automobile si caratterizza per un motore di bassa cilindrata, che permette di ridurre i consumi e le emissioni, rendendola una scelta ecologica ed economica. La sua compattezza la rende ideale per parcheggi e traffico intenso, offrendo comunque spazio sufficiente per le esigenze quotidiane di una o due persone.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una piccola autovettura di bassa cilindrata". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Una piccola autovettura di bassa cilindrata nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Minicar

La soluzione associata alla definizione "Una piccola autovettura di bassa cilindrata" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una piccola autovettura di bassa cilindrata" conferma che la soluzione 'Minicar' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Minicar

M Milano I Imola N Napoli I Imola C Como A Ancona R Roma

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una piccola autovettura di bassa cilindrata" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Minicar' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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