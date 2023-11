La definizione e la soluzione di: Il classico motore usato sui motocicli di piccola cilindrata. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : DUE TEMPI

Significato/Curiosita : Il classico motore usato sui motocicli di piccola cilindrata

Pesanti e autoveicoli. essa è attualmente impiegata su motocicli di media-piccola cilindrata, generalmente pari o inferiore a 300 cm³ (250, 125 e 50)... Pesanti e autoveicoli. essa è attualmente impiegata sumedia-, generalmente pari o inferiore a 300 cm³ (250, 125 e 50)... Il motore a due tempi è un tipo di motore a combustione interna, inventato dall'ingegnere Dugald Clerk nel 1879 e sperimentato per la prima volta nel 1880 da Karl Benz. Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 6 novembre 2023

