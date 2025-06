Scooter di piccola cilindrata nei cruciverba: la soluzione è Motoretta

MOTORETTA

Curiosità e Significato di "Motoretta"

Hai risolto il cruciverba con Motoretta? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Motoretta.

Perché la soluzione è Motoretta? Una motoretta è un termine affettuoso e informale usato per descrivere uno scooter di piccola cilindrata, tipicamente con un motore di 50 cc o poco più. Questi veicoli leggeri e agili sono perfetti per spostamenti in città, offrendo un modo pratico e divertente per muoversi nel traffico urbano. Grazie alla loro semplicità e maneggevolezza, le motorette sono particolarmente apprezzate dai giovani e da chi cerca un mezzo economico per i propri spostamenti quotid

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una piccola e scoppiettante due ruoteUna piccola autovettura di bassa cilindrataAutomobile di piccola cilindrataIl classico motore usato sui motocicli di piccola cilindrata

Come si scrive la soluzione Motoretta

Se "Scooter di piccola cilindrata" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

M Milano

O Otranto

T Torino

O Otranto

R Roma

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I E N D M Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DENIM" DENIM

