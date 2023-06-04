Identificano univocamente i veicoli

Home / Soluzioni Cruciverba / Identificano univocamente i veicoli

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Identificano univocamente i veicoli' è 'Targhe'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TARGHE

Perché la soluzione è Targhe? Le targhe sono elementi fondamentali per riconoscere univocamente i veicoli. Attraverso una sequenza di caratteri alfanumerici, consentono di distinguere ogni automobile, moto o altro mezzo di trasporto. Questa identificazione unica permette di gestire le registrazioni ufficiali, le assicurazioni e il controllo da parte delle autorità. La presenza delle targhe sui veicoli garantisce un corretto tracciamento e contribuisce alla sicurezza stradale. La loro importanza si riflette nella funzione di identificazione immediata e precisa di ogni veicolo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Identificano univocamente i veicoli". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Identificano univocamente i veicoli nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Targhe

La definizione "Identificano univocamente i veicoli" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Identificano univocamente i veicoli" conferma che la soluzione 'Targhe' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Targhe

T Torino A Ancona R Roma G Genova H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Identificano univocamente i veicoli" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Targhe' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Si affiggono quelle commemorativeIdentificano le autoIdentificano gli autoveicoliVeicoli per bambiniDue veicoli in unoIllumina il cammino ai veicoliGas per veicoliPneumatici per veicoli