SOLUZIONE: TARGHE

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Si affiggono quelle commemorative" corrisponde a una soluzione formata da 6 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Si affiggono quelle commemorative". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Alessia Mogavero, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Targhe? Le targhe sono dei segni di metallo o altro materiale che vengono posti in luoghi pubblici o privati per ricordare persone, eventi o fatti importanti. Spesso si trovano sui monumenti, sugli edifici storici o sui luoghi di interesse culturale, servendo a mantenere vivo il ricordo di ciò che rappresentano. La loro presenza contribuisce a valorizzare il patrimonio storico e a trasmettere valori alle generazioni future. In questo modo, si preserva la memoria collettiva della nostra storia.

In presenza della definizione "Si affiggono quelle commemorative", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Si affiggono quelle commemorative" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Targhe:

T Torino A Ancona R Roma G Genova H Hotel E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Si affiggono quelle commemorative" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

