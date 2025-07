Identificano gli autoveicoli nei cruciverba: la soluzione è Targhe

TARGHE

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Targhe? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Targhe.

Perché la soluzione è Targhe? Le targhe sono le etichette che identificano gli autoveicoli, riportando numeri e lettere unici per ciascun veicolo. Servono a riconoscerli facilmente dalle autorità e facilitano la gestione del traffico, la sicurezza e la registrazione civile. In breve, le targhe sono il modo più semplice e immediato per distinguere un'auto da un'altra sulla strada.

T Torino

A Ancona

R Roma

G Genova

H Hotel

E Empoli

