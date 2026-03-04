Le depongono gli sconfitti

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Le depongono gli sconfitti' è 'Armi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ARMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Le depongono gli sconfitti" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Le depongono gli sconfitti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Anna Gallo, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Perché la soluzione è Armi? Le armi sono strumenti utilizzati nelle battaglie e nei conflitti per difendersi o attaccare. Quando un esercito o un avversario viene sconfitto, spesso abbandona o lascia sul campo le armi come segno di resa o sconfitta. Questi dispositivi possono variare da semplici strumenti a complicati apparati tecnologici. La loro presenza può indicare il risultato di uno scontro e la volontà di cessare le ostilità. In molte culture, le armi lasciate rappresentano anche un gesto di pace o di resa definitiva.

Per risolvere la definizione "Le depongono gli sconfitti", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Le depongono gli sconfitti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Armi:

A Ancona R Roma M Milano I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Le depongono gli sconfitti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

