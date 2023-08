Dalla fondazione di Roma: Ad urbe - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Dalla fondazione di Roma: Ad urbe. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : CONDITA

Significato/Curiosita : Dalla fondazione di roma: ad urbe

La fondazione di roma, altrimenti detta natale di roma, è stata fissata al 21 aprile dell'anno 753 a.c., 1 auc, dal letterato latino varrone, sulla base... Stai cercando altri significati, vedi ab urbe condita (disambigua). l'espressione latina ab urbe condita [in italiano dalla nascita/fondazione della città... Definizione e Soluzione Aggiornata a lunedì 31 luglio 2023

