La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo furono Nazareno Strampelli e Agostino Gallo' è 'Agronomi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGRONOMI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Lo furono Nazareno Strampelli e Agostino Gallo" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Lo furono Nazareno Strampelli e Agostino Gallo". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

Perché la soluzione è Agronomi? Nazareno Strampelli e Agostino Gallo sono due figure importanti nel campo dell'agronomia, studiando e migliorando le tecniche agricole. Hanno contribuito allo sviluppo di nuove varietà di piante e pratiche sostenibili, influenzando profondamente l'agricoltura italiana e mondiale. La loro opera ha permesso di aumentare la produttività e di affrontare le sfide alimentari del loro tempo, lasciando un'eredità duratura nel settore agricolo italiano e internazionale.

Questa pagina è dedicata alla definizione "Lo furono Nazareno Strampelli e Agostino Gallo" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Lo furono Nazareno Strampelli e Agostino Gallo" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Lo furono Nazareno Strampelli e Agostino Gallo" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

