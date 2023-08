Gesù Nazareno era il loro re per la scritta INRI - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Gesù Nazareno era il loro re per la scritta INRI. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : GIUDEI

Significato/Curiosita : Gesu nazareno era il loro re per la scritta inri

Lettere «inri», iniziali dell'espressione latina iesus nazarenus rex iudaeorum (letteralmente, «gesù il nazareno, re dei giudei»), che traduce il testo greco... Della giudea, mentre a sud il limite è rappresentato, nella sua massima estensione, da un villaggio ai confini dell'arabia, chiamato dai giudei del luogo... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 22 agosto 2023

