Città oggi algerina dove fu vescovo S Agostino

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Città oggi algerina dove fu vescovo S Agostino' è 'Ippona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: IPPONA

Perché la soluzione è Ippona? Ippona è una città oggi algerina famosa per aver ospitato il vescovo Sant'Agostino, figura di grande rilievo nella storia cristiana. Questa località rappresenta un importante sito storico e religioso, legato alla vita e alle attività del celebre teologo e filosofo africano. La presenza di Ippona nel contesto dell'antica regione testimonia il ruolo di questa città nel panorama culturale e spirituale dell'epoca. La sua memoria continua a essere ricordata attraverso i numerosi studi e riferimenti storici.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città oggi algerina dove fu vescovo S Agostino". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Il controllo effettuato assicura una corrispondenza precisa con le griglie più diffuse nell’enigmistica italiana.

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Città oggi algerina dove fu vescovo S Agostino nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ippona

La soluzione associata alla definizione "Città oggi algerina dove fu vescovo S Agostino" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città oggi algerina dove fu vescovo S Agostino" conferma che la soluzione 'Ippona' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ippona

I Imola P Padova P Padova O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città oggi algerina dove fu vescovo S Agostino" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ippona' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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