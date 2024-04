La Soluzione ♚ Una scienza per coltivatori La definizione e la soluzione di 9 lettere: Una scienza per coltivatori. AGRONOMIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Una scienza per coltivatori: L'agronomia è un ambito multidisciplinare che si occupa dell'applicazione di principi scientifici all'agricoltura (comprendente aspetti studiati dalle discipline quali biologia, chimica, fisica, geologia, pedologia, ecologia, economia, sociologia, etica, ingegneria, paesaggistica e progettazione). In termini pratici è l'insieme delle tecniche e delle tecnologie che vengono impiegate per rendere più efficienti ed efficaci i risultati delle attività economiche che impiegano tali conoscenze. Affronta anche lo studio delle conseguenze derivanti dall'abuso di tecniche colturali. L’agronomia è la disciplina che si occupa dei fattori che ... Sostantivo Significato e Curiosità su: L'agronomia è un ambito multidisciplinare che si occupa dell'applicazione di principi scientifici all'agricoltura (comprendente aspetti studiati dalle discipline quali biologia, chimica, fisica, geologia, pedologia, ecologia, economia, sociologia, etica, ingegneria, paesaggistica e progettazione). In termini pratici è l'insieme delle tecniche e delle tecnologie che vengono impiegate per rendere più efficienti ed efficaci i risultati delle attività economiche che impiegano tali conoscenze. Affronta anche lo studio delle conseguenze derivanti dall'abuso di tecniche colturali. L’agronomia è la disciplina che si occupa dei fattori che ... agronomia ( approfondimento) f sing (pl.: agronomie) (agricoltura) complesso di conoscenze e tecniche necessarie per aumentare l'efficienza dell'agricoltura, tenendo conto delle proprietà fisiche e chimiche dei terreni coltivabili Sillabazione a | gro | no | mì | a Pronuncia IPA: /agrono'mia/ Etimologia / Derivazione derivato di agronomo Sinonimi agraria Parole derivate agronomico Termini correlati agronica Altre Definizioni con agronomia; scienza; coltivatori; Le nozioni base di una scienza; La Levi-Montalcini della scienza; La scienza dell elaborazione dei dati; Cerca altre soluzioni cruciverba

AGRONOMIA

