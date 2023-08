Sono esperti di coltivazioni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Sono esperti di coltivazioni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 8 lettere : AGRONOMI

Significato/Curiosita : Sono esperti di coltivazioni

la coltivazione di alghe della specie e. spinosum è stata introdotta nel 1988, e oggi le coltivazioni di alghe sono molto comuni sulle coste di entrambe... Dizionario «agronomo» wikimedia commons contiene immagini o altri file su agronomo ordine nazionale dottori agronomi e dottori forestali, su agronomi.it. professione... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 29 agosto 2023

