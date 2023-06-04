Il comune maceratese con la basilica di San Nicola

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Il comune maceratese con la basilica di San Nicola' è 'Tolentino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: TOLENTINO

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il comune maceratese con la basilica di San Nicola" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il comune maceratese con la basilica di San Nicola". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Tolentino? Tolentino è un importante centro del Maceratese, noto per la sua storica basilica dedicata a San Nicola. La città conserva un ricco patrimonio artistico e religioso, simbolo della tradizione locale. La sua posizione strategica e la presenza di monumenti antichi la rendono una meta di interesse culturale. Tolentino rappresenta un punto di riferimento per la comunità e un esempio di storia e spiritualità della regione.

Quando la definizione "Il comune maceratese con la basilica di San Nicola" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il comune maceratese con la basilica di San Nicola" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Tolentino:

T Torino O Otranto L Livorno E Empoli N Napoli T Torino I Imola N Napoli O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il comune maceratese con la basilica di San Nicola" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

