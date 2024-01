La definizione e la soluzione di: Gli addetti alla cura della basilica vaticana. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Curiosità su: La più antica e importante basilica d'occidente. sita sul colle del celio, la basilica è la rappresentazione materiale della santa sede, che ha qui la...

Il sampietrino o sanpietrino è il blocchetto di leucitite utilizzato per la realizzazione del lastricato stradale di uso comune nel centro storico di Roma e in piazza San Pietro per pavimentare strade o piazze. Ne esistono di diversi tipi e dimensioni: i più grandi misurano 12×12×18 cm; quelli più comuni misurano 12×12×6 cm; mentre i più piccoli, 6×6 cm, sono molto rari ma si trovano in alcuni dei luoghi storici di Roma, come in piazza Navona.





Italiano

Sostantivo, forma flessa

sampietrini m pl

plurale di sampietrino

Sillabazione

sam | pie | trì | ni

Etimologia / Derivazione