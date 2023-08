Il condottiero che fu ritratto da Andrea del Castagno - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il condottiero che fu ritratto da Andrea del Castagno. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 18 lettere : NICCOLÒ DA TOLENTINO

Significato/Curiosità : Il condottiero che fu ritratto da Andrea del Castagno

Niccolò da Tolentino, noto anche come Niccolò Mauruzi da Tolentino, è stato un condottiero italiano del XV secolo. È famoso per la sua partecipazione a molte battaglie durante il Rinascimento italiano. Uno dei ritratti più noti di Niccolò da Tolentino è stato dipinto dal celebre artista rinascimentale Andrea del Castagno. Questo ritratto, conosciuto come "Niccolò da Tolentino a cavallo", è un'iconica rappresentazione del condottiero in armatura e a cavallo. Quest'opera cattura l'energia e la maestosità dell'individuo, oltre a riflettere la connessione tra l'arte e il potere militare di quell'epoca.

Altre risposte alla domanda : Il condottiero che fu ritratto da Andrea del Castagno : condottiero; ritratto; andrea; castagno; condottiero umbro del 300 400; Un condottiero rinascimentale: Giovanni delle; Un Bartolomeo condottiero ; Il condottiero del 400 che sposò Beatrice di Tenda; Il condottiero che si fece costruire il castello del Belvedere a Vienna; Firth nel cast di The Happy Prince - L ultimo ritratto di Oscar Wilde; Un famoso ritratto di Modigliani all Art Institute di Chicago; Un moderno autoritratto ; Ornamenti con ritratto incorporato; Chi dipinse ritratto di Giuseppe Verdi; Film del 2018 esordio alla regia di Valerio Mastandrea ; L andrea s ex calciatore campione del mondo 1990; L andrea rugbista catanese; Il soprannome di andrea di Cione il pittore del 300; L andrea autore del quadro Trionfi di Cesare; Quello di castagno ha il gusto amarognolo; Un frutto come quello del castagno ;

Cerca altre Definizioni