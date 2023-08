Una figlia dello zar Nicola II - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una figlia dello zar Nicola II. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 4 lettere : OLGA - TATIANA

Significato/Curiosita : Una figlia dello zar nicola ii

Riguardano nicola ii di russia sono prodotti già nel 1917-18 quando lo zar è ancora in vita. nicola ii torna ad essere rappresentato con una certa frequenza... Olgica danese: olga finlandese: oili macedone: (olga) alterati: (olgica) norvegese: olga polacco: olga portoghese: olga rumeno: olga russo: ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 17 agosto 2023

