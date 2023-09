La grandiosa basilica vicino a Torino - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La grandiosa basilica vicino a Torino. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 7 lettere : SUPERGA

Significato/Curiosita : La grandiosa basilica vicino a torino

La basilica di san pietro... La tragedia di superga fu un incidente aereo avvenuto il 4 maggio 1949 a torino. alle ore 17:03 il fiat g.212 della compagnia aerea ali, registrato come...

