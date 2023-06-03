Un tipo di ingegnere

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Un tipo di ingegnere' è 'Navale'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: NAVALE

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Perché la soluzione è Navale? Un ingegnere navale è un professionista specializzato nella progettazione, costruzione e manutenzione di navi e strutture marittime. La sua attività comprende lo studio dei materiali, dei sistemi di propulsione e delle tecnologie di sicurezza utilizzate a bordo di imbarcazioni di vario tipo. La competenza di questo ingegnere garantisce che le navi siano efficienti, sicure e conformi alle normative internazionali. La sua figura è essenziale nel settore marittimo per assicurare operazioni di trasporto e esplorazione in ambito marino.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Un tipo di ingegnere". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Un tipo di ingegnere nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Navale

Questa pagina è dedicata alla definizione "Un tipo di ingegnere" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Un tipo di ingegnere" conferma che la soluzione 'Navale' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Navale

N Napoli A Ancona V Venezia A Ancona L Livorno E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Un tipo di ingegnere" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Navale' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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