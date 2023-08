Una battaglia come quella di Lepanto - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Una battaglia come quella di Lepanto. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 6 lettere : NAVALE

Significato/Curiosita : Una battaglia come quella di lepanto

Significati, vedi battaglia di lepanto (disambigua). la battaglia di lepanto (lèpanto; chiamata nafpaktos [apat] dagli abitanti, lepanto dai veneziani... Inquadrate nella squadra navale alle dipendenze del cincnav, il comando in capo della squadra navale. le unità della squadra navale, in seguito all'applicazione... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 30 agosto 2023

