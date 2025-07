L intradosso per l ingegnere nei cruciverba: la soluzione è Sottoarco

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'L intradosso per l ingegnere' è 'Sottoarco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SOTTOARCO

Curiosità e Significato... La parola Sottoarco è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Sottoarco.

Perché la soluzione è Sottoarco? Sottoarco è il termine che indica la parte inferiore di un arco, quella che sostiene la struttura sovrastante. È un elemento chiave in architettura e ingegneria, garantendo stabilità e distribuzione dei pesi. Pensate a una porta o a una finestra: il sottoarco aiuta a mantenere l'equilibrio della costruzione, rendendola più resistente e duratura nel tempo.

