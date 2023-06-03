Retorica politica fatta di promesse irrealizzabili

Home / Soluzioni Cruciverba / Retorica politica fatta di promesse irrealizzabili

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Retorica politica fatta di promesse irrealizzabili' è 'Demagogia'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DEMAGOGIA

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Retorica politica fatta di promesse irrealizzabili" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Retorica politica fatta di promesse irrealizzabili". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Demagogia? La demagogia è un modo di comunicare che si basa su parole e promesse spesso irrealizzabili, pensate per conquistare il consenso senza un reale progetto di azione. Questa strategia si concentra sull’emozione e sulla paura, piuttosto che sulla concretezza e sulla razionalità, puntando a influenzare le masse con messaggi semplici e affascinanti. La demagogia sfrutta l’istinto e le aspettative delle persone, creando un legame emotivo che può portare a decisioni affrettate e superficiali.

Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Retorica politica fatta di promesse irrealizzabili nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Demagogia

In presenza della definizione "Retorica politica fatta di promesse irrealizzabili", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Retorica politica fatta di promesse irrealizzabili" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Demagogia:

D Domodossola E Empoli M Milano A Ancona G Genova O Otranto G Genova I Imola A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Retorica politica fatta di promesse irrealizzabili" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

Adesso divertiti e prova a risolvere anche queste definizioni correlate: Se è fatta capo haL ultima scelta che fu fatta da Napoleone IIISi suol dire che non fu fatta in un giornoLa figura retorica delle paraboleMarine nota politica d Oltralpe