Fatta con piccone e badile

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Fatta con piccone e badile' è 'Scavata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCAVATA

Perché la soluzione è Scavata? Una forma di lavoro manuale che richiede l'uso di strumenti come piccone e badile si riferisce a una superficie o a un sito che presenta una depressione o un'incavatura, risultante da un'azione di scavo. Questa parola descrive un'area o una struttura che ha subito un'estrazione di materiali dal terreno, creando uno spazio vuoto o una depressione nel suolo. La presenza di questa caratteristica indica un'attività di scavo o di lavorazione del terreno, spesso associata a lavori di costruzione o di archeologia.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fatta con piccone e badile". La risposta di 7 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Paola Cammarota, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Fatta con piccone e badile nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Scavata

Per risolvere la definizione "Fatta con piccone e badile", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fatta con piccone e badile" conferma che la soluzione 'Scavata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 7 lettere della soluzione Scavata

S Savona C Como A Ancona V Venezia A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fatta con piccone e badile" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scavata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. All’interno della raccolta enigmistica sono presenti soluzioni per parole crociate e rebus consultabili per ogni schema.

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