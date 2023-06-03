Quelli scoperti costano meno dei coperti

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Quelli scoperti costano meno dei coperti' è 'Parcheggi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: PARCHEGGI

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Quelli scoperti costano meno dei coperti" corrisponde a una soluzione formata da 9 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Quelli scoperti costano meno dei coperti". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

Perché la soluzione è Parcheggi? I parcheggi sono spazi destinati alla sosta delle vetture, spesso all'aperto o coperti. La loro presenza permette di utilizzare i mezzi di trasporto privato in modo più agevole e sicuro, facilitando l'accesso a negozi, uffici o abitazioni. I parcheggi scoperti, infatti, hanno un costo inferiore rispetto a quelli coperti, poiché mancano di strutture protettive contro agenti atmosferici. La disponibilità di spazi di sosta rappresenta un elemento fondamentale nella pianificazione urbana di una città.

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Quelli scoperti costano meno dei coperti nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Parcheggi

Quando la definizione "Quelli scoperti costano meno dei coperti" crea difficoltà, questa pagina fornisce la risposta corretta per continuare il gioco. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Quelli scoperti costano meno dei coperti" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Parcheggi:

P Padova A Ancona R Roma C Como H Hotel E Empoli G Genova G Genova I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Quelli scoperti costano meno dei coperti" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La sezione enigmistica mette a disposizione soluzioni per cruciverba ed enigmi utili per i giochi più diffusi.

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