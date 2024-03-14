Le consonanti in meno

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La soluzione di 2 lettere per la definizione 'Le consonanti in meno' è 'Mn'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: MN

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Le consonanti in meno

Le consonanti in meno Risposta: MN

Lunghezza: 2 lettere

2 lettere Schema parole: 2

2 Schema utile: M_

M_ Inizia con: M

M Finisce con: N

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Le consonanti in meno nei cruciverba: la soluzione di 2 lettere è Mn

La soluzione associata alla definizione "Le consonanti in meno" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Mn'.

Le 2 lettere della soluzione

M Milano N Napoli

La soluzione 'Mn' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Le consonanti in meno". Nella pagina dedicata sono raccolte numerose soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate.

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