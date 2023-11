Assomigliano ai diamanti ma costano decisamente meno

Lo zircone è un minerale che appartiene al gruppo dei nesosilicati. La sua formula chimica è ZrSiO 4 . La formula empirica che mostra un certo grado di vicarianza nel minerale è (Zr 1-y , Terre rare y )(SiO 4 ) 1-x (OH) 4x-y . Lo zircone si forma in fusi silicatici con un'alta concentrazione di elementi incompatibili e accetta nel suo reticolo cristallino elementi ad alta forza di campo come, per esempio, l'afnio che è quasi sempre presente in quantità che vanno dall'1 al 4%. Lo zircone cristallizza nel sistema cristallino tetragonale. I colori naturali vanno generalmente dal trasparente al giallo-dorato, rosso, marrone, blu e verde. Gli esemplari incolori che hanno le caratteristiche di gemme vengono impiegati come sostituti del diamante. La sua forma polimorfa è la reidite.