La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ne è pieno l autosilo' è 'Parcheggi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PARCHEGGI

Curiosità e Significato... Hai risolto il cruciverba con Parcheggi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 9 lettere più frequenti: Parcheggi.

Perché la soluzione è Parcheggi? Parcheggi indica i luoghi dedicati a lasciare le auto, come posti auto e autosili. Quando sono pieni, significa che tutti gli spazi disponibili sono occupati. È una parola molto usata nelle città e nei centri urbani, dove trovare un posto può essere una sfida. Quindi, se senti dire Ne è pieno l’autosilo, si riferisce al fatto che non ci sono più spazi liberi per parcheggiare.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Chi ne è pieno spesso diventa ridicoloNe è pieno il dubbiosoChi ne è pieno spesso si rende ridicoloL Iliade ne racconta l assedioNon ne ha nessuno chi recita un monologo

P Padova

A Ancona

R Roma

C Como

H Hotel

E Empoli

G Genova

G Genova

I Imola

