Malattia infettiva che colpisce la gola e il naso

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Malattia infettiva che colpisce la gola e il naso' è 'Difterite'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: DIFTERITE

Perché la soluzione è Difterite? La difterite è una malattia infettiva che interessa principalmente le vie respiratorie superiori, causando infiammazione e formazione di una sottile membrana che ostruisce la gola e il naso. Questa condizione può portare a complicazioni gravi se non trattata tempestivamente, influendo sulla respirazione e sulla salute generale del paziente. La presenza di batteri specifici è alla base dell'infezione, e la prevenzione tramite vaccinazioni è fondamentale per ridurre il rischio di diffusione.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Malattia infettiva che colpisce la gola e il naso". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Malattia infettiva che colpisce la gola e il naso nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Difterite

Questa pagina è dedicata alla definizione "Malattia infettiva che colpisce la gola e il naso" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Malattia infettiva che colpisce la gola e il naso" conferma che la soluzione 'Difterite' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Difterite

D Domodossola I Imola F Firenze T Torino E Empoli R Roma I Imola T Torino E Empoli

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Malattia infettiva che colpisce la gola e il naso" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Difterite' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

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