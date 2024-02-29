Il responsabile della malattia infettiva Covid-19 nei cruciverba: la soluzione è Coronavirus

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Il responsabile della malattia infettiva Covid-19' è 'Coronavirus'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORONAVIRUS

Curiosità e Significato di Coronavirus

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L agente responsabile del Covid 19Malattia infettiva oggi debellataSistema di sorveglianza inteso a circoscrivere una zona colpita da malattia infettivaMalattia infettiva dell intestino tenueMalattia infettiva che colpisce la gola e il naso

Le 11 lettere della soluzione Coronavirus:
C Como
O Otranto
R Roma
O Otranto
N Napoli
A Ancona
V Venezia
I Imola
R Roma
U Udine
S Savona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T E L O O B

