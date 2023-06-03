Erogano servizi di telefonia

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La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Erogano servizi di telefonia' è 'Operatori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: OPERATORI

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Perché la soluzione è Operatori? Gli operatori sono aziende o persone che forniscono servizi di telefonia ai clienti, garantendo la connettività per comunicazioni vocali e dati. Essi gestiscono reti, infrastrutture e servizi di supporto per assicurare un funzionamento efficace e continuo delle linee telefoniche. La loro attività comprende anche il supporto clienti, la gestione delle tariffe e l'innovazione tecnologica per migliorare l'esperienza degli utenti. La loro presenza è fondamentale nel mondo moderno, dove le comunicazioni rappresentano un elemento essenziale della vita quotidiana.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Erogano servizi di telefonia". La risposta di 9 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo controllo preventivo facilita l’inserimento della risposta nello schema, evitando incongruenze con gli incroci già presenti.

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Erogano servizi di telefonia nei cruciverba: la soluzione di 9 lettere è Operatori

La soluzione associata alla definizione "Erogano servizi di telefonia" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Erogano servizi di telefonia" conferma che la soluzione 'Operatori' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 9 lettere della soluzione Operatori

O Otranto P Padova E Empoli R Roma A Ancona T Torino O Otranto R Roma I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Erogano servizi di telefonia" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Operatori' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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