Operatore di telefonia concorrente di Tim e WindTre
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SOLUZIONE: ILIAD
Perché la soluzione è Iliad? ILIAD è un operatore di telefonia che si distingue per le tariffe competitive e la trasparenza nelle offerte. Offre servizi di telefonia mobile e internet con piani semplici e senza costi nascosti, puntando a conquistare una clientela in cerca di convenienza. La sua presenza nel mercato ha portato maggiore competizione, spingendo anche gli altri operatori a migliorare le proprie proposte. La sua strategia si basa sulla soddisfazione del cliente e sulla semplicità delle soluzioni proposte.
Operatore di telefonia concorrente di Tim e WindTre nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Iliad
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Lettere, schema e soluzione
- Definizione: Operatore di telefonia concorrente di Tim e WindTre
- Risposta: ILIAD
- Lunghezza: 5 lettere
- Schema parole: 5
- Schema utile: I____
- Inizia con: I
- Finisce con: D
Le 5 lettere della soluzione
La soluzione 'Iliad' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Operatore di telefonia concorrente di Tim e WindTre". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
Definizioni correlate
Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Un operatore di telefonia Un concorrente della Tim Diffuso operatore di telefonia mobile Un concorrente di Tim Una concorrente di TIM
Altre definizioni collegate
Con operatore: Scheda per cellulari appartenente a un operatore
Con telefonia: Diffuso standard di telefonia mobile
Con concorrente: È una concorrente dei canali Mediaset