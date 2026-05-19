Operatore di telefonia concorrente di Tim e WindTre

Angelo Caputo | 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Operatore di telefonia concorrente di Tim e WindTre' è 'Iliad'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ILIAD

Perché la soluzione è Iliad? ILIAD è un operatore di telefonia che si distingue per le tariffe competitive e la trasparenza nelle offerte. Offre servizi di telefonia mobile e internet con piani semplici e senza costi nascosti, puntando a conquistare una clientela in cerca di convenienza. La sua presenza nel mercato ha portato maggiore competizione, spingendo anche gli altri operatori a migliorare le proprie proposte. La sua strategia si basa sulla soddisfazione del cliente e sulla semplicità delle soluzioni proposte.

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Operatore di telefonia concorrente di Tim e WindTre nei cruciverba: la soluzione di 5 lettere è Iliad

Per risolvere la definizione "Operatore di telefonia concorrente di Tim e WindTre", in questa pagina trovi la soluzione pronta per l’inserimento nello schema. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Iliad'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Operatore di telefonia concorrente di Tim e WindTre
  • Risposta: ILIAD
  • Lunghezza: 5 lettere
  • Schema parole: 5
  • Schema utile: I____
  • Inizia con: I
  • Finisce con: D

Le 5 lettere della soluzione

I Imola
L Livorno
I Imola
A Ancona
D Domodossola

La soluzione 'Iliad' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Operatore di telefonia concorrente di Tim e WindTre". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con operatore: Scheda per cellulari appartenente a un operatore 

Con telefonia: Diffuso standard di telefonia mobile 

Con concorrente: È una concorrente dei canali Mediaset 