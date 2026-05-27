Assicura connessioni veloci per telefonia e Internet

Anna Spiotta | 27 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Assicura connessioni veloci per telefonia e Internet' è 'Fastweb'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: FASTWEB

Perchè la soluzione è Fastweb? Fastweb garantisce collegamenti rapidi per telefonia e Internet, permettendo di navigare e comunicare senza interruzioni. La sua rete efficiente assicura che ogni chiamata e ogni ricerca online siano fluidi e senza fastidi, offrendo un servizio affidabile e di qualità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

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Assicura connessioni veloci per telefonia e Internet nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Fastweb

La soluzione associata alla definizione "Assicura connessioni veloci per telefonia e Internet" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Fastweb'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: Assicura connessioni veloci per telefonia e Internet
  • Risposta: FASTWEB
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: F______
  • Inizia con: F
  • Finisce con: B

Le 7 lettere della soluzione

F Firenze
A Ancona
S Savona
T Torino
W Washington
E Empoli
B Bologna

La soluzione 'Fastweb' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Assicura connessioni veloci per telefonia e Internet". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

Definizioni correlate

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Altre definizioni collegate

Con assicura: Assicura il rispetto di un impegno altrui 

Con connessioni: Fornisce connessioni a banda larga 

Con veloci: Veloci come il vento 