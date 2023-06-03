Confina a nord col Wyoming e a sud con l Oklahoma

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La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Confina a nord col Wyoming e a sud con l Oklahoma' è 'Colorado'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COLORADO

Perché la soluzione è Colorado? Il Colorado è uno Stato situato nel cuore delle Montagne Rocciose, noto per i paesaggi spettacolari e le vaste aree naturali. Confina a nord con il Wyoming e a sud con l'Oklahoma, delimitando un territorio ricco di diversità ambientale e culturale. Questa posizione geografica favorisce la presenza di ecosistemi unici e di attività come lo sci, l'alpinismo e il turismo all'aperto. La sua storia e le sue tradizioni sono influenzate dalla vicinanza a queste regioni confinanti, creando un carattere distintivo.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Confina a nord col Wyoming e a sud con l Oklahoma". La risposta di 8 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Grazie a questo riscontro, la soluzione risulta affidabile sia per i giochi su carta sia per le versioni digitali.

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Confina a nord col Wyoming e a sud con l Oklahoma nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Colorado

In presenza della definizione "Confina a nord col Wyoming e a sud con l Oklahoma", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Confina a nord col Wyoming e a sud con l Oklahoma" conferma che la soluzione 'Colorado' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Colorado

C Como O Otranto L Livorno O Otranto R Roma A Ancona D Domodossola O Otranto

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Confina a nord col Wyoming e a sud con l Oklahoma" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Colorado' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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